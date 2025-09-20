Зеленский анонсировал создание штурмовых войск

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о создании штурмовых войск.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами, куда не пригласили "Украинскую правду", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Зеленского: "У нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что нужно выйти в юридическую плоскость.

Русские решили делать то же, что и мы. Будем сейчас создавать отдельные штурмовые войска, это решение принято".

Детали: По его словам, сейчас идет подготовка к объявлению этого решения. По мнению Зеленского, "где-то неделя, десять дней, и все будет работать".

Он также добавил, что в составе Штурмовых войск "обязательно будет дронная составляющая".