Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час Генеральної асамблеї ООН, яка війдбудеться 21-24 вересня у Нью-Йорку, проведе зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Джерело: заява Зеленського під час зустрічі з журналістами, куди не запросили УП, повідомляє Європейська правда з посиланням на Інтерфакс-Україна

Деталі: Зеленський уточнив, що в Нью-Йорку відбудеться низка двосторонніх переговорів, серед яких і зустріч з президентом США. Також можлива окрема зустріч перших леді України та Сполучених Штатів, яка буде присвячена гуманітарним питанням, зокрема темі дітей.

Пряма мова Зеленського: "Бізнес, технології, оборонка, "мінерал-діл". Це буде об'єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей".

Деталі: Президент наголосив, що хотів би почути від Трампа сигнали щодо гарантій безпеки для України та подальшої санкційної політики проти Росії.

Пряма мова Зеленського: "Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку".

Деталі: Також Зеленський зауважив, що Трамп очікує сильних кроків від Європи.

Пряма мова Зеленського: "Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна. Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий".

