Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН

Уляна Кричковська, Ольга КацімонСубота, 20 вересня 2025, 12:46
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час Генеральної асамблеї ООН, яка війдбудеться 21-24 вересня у Нью-Йорку, проведе зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Джерело: заява Зеленського під час зустрічі з журналістами, куди не запросили УП, повідомляє Європейська правда з посиланням на Інтерфакс-Україна

Деталі: Зеленський уточнив, що в Нью-Йорку відбудеться низка двосторонніх переговорів, серед яких і зустріч з президентом США. Також можлива окрема зустріч перших леді України та Сполучених Штатів, яка буде присвячена гуманітарним питанням, зокрема темі дітей.

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Бізнес, технології, оборонка, "мінерал-діл". Це буде об'єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей".

Деталі: Президент наголосив, що хотів би почути від Трампа сигнали щодо гарантій безпеки для України та подальшої санкційної політики проти Росії.

Пряма мова Зеленського: "Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку".

614РЕКЛАМА:

Деталі: Також Зеленський зауважив, що Трамп очікує сильних кроків від Європи.

Пряма мова Зеленського: "Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна. Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий".

Що цьому передувало:

  • У МЗС раніше підтвердили, що президент Володимир Зеленський буде присутній на тижні високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку.
  • Також Зеленський може зустрітися із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Нью-Йорку.

ЗеленськийТрампООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Захоплені мапи свідчать, що росіяни обманюють своє командування
Зеленський переконаний: коли Україна матиме стільки ж дронів, скільки РФ, там буде паливний дефіцит
Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" або будь-яку іншу модель завершення війни
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: