Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет 21-24 сентября в Нью-Йорке, проведет встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Источник: заявление Зеленского во время общения с журналистами, куда не пригласили УП, сообщает Европейская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина

Детали: Зеленский уточнил, что в Нью-Йорке состоится ряд двусторонних переговоров, среди которых и встреча с президентом США. Также возможна отдельная встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов, которая будет посвящена гуманитарным вопросам, в частности теме детей.

Прямая речь Зеленского: "Бизнес, технологии, оборонка, "минерал-дил". Это будет объединено большой экономической встречей. Ну и встреча с президентом Соединенных Штатов Америки. Также, скорее всего, встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу, по детям".

Детали: Президент подчеркнул, что хотел бы услышать от Трампа сигналы относительно гарантий безопасности для Украины, а также дальнейшей санкционной политики против России.

Прямая речь Зеленского: "Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова пойти Европа с учетом того, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами. Состоялась встреча премьер-министра Великобритании с президентом США, и было оговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке".

Детали: Также Зеленский отметил, что Трамп ожидает сильных шагов от Европы.

Прямая речь Зеленского: "Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа вводила санкции, усиливала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы у России. Но завязывать все это – значит тормозить давление на Путина. Мы готовы к встрече с Путиным. Я об этом говорил. И к двусторонней, и к трехсторонней. Он не готов".

