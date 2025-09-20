Якщо Трамп зробить серйозні кроки, він підштовхне Європу до відмови від енергоресурсів РФ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що забезпечити відмову європейських країн від енергоресурсів РФ – складний процес, однак, якщо президент США Дональд Трамп буде робити серйозні кроки, то він більше підштовхне до цього деякі європейські держави.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з журналістами, куди не запросили "Українську правду", "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зеленський заявив, що Україна підтримує позицію Трампа та зі свого боку працює з європейськими країнами, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів РФ.

"Але забезпечити це – дуже складний процес. Головне – це результат. Я вважаю, що навпаки – якщо президент Трамп буде робити свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ", – зазначив він.

За словами президента, він вважає, що Словаччина буде близька до цього, оскільки всі дивляться на США.

"Орбан же не може залишитись наодинці. Ну там не тільки, до речі, Орбан або Угорщина. Угорщина і Словаччина. Є деякі інші країни, які також дають інфраструктуру відповідну для всього цього, для "рускіх" енергоресурсів. Ми дуже хочемо, щоб вони не пов’язували ці процеси. Вони мають йти паралельно, щоб наблизити мир", – додав Зеленський.