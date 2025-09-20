Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Якщо Трамп зробить серйозні кроки, він підштовхне Європу до відмови від енергоресурсів РФ – Зеленський

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 20 вересня 2025, 13:56
Якщо Трамп зробить серйозні кроки, він підштовхне Європу до відмови від енергоресурсів РФ – Зеленський
фото: getty images

Президент Володимир Зеленський заявив, що забезпечити відмову європейських країн від енергоресурсів РФ – складний процес, однак, якщо президент США Дональд Трамп буде робити серйозні кроки, то він більше підштовхне до цього деякі європейські держави.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з журналістами, куди не запросили "Українську правду", "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зеленський заявив, що Україна підтримує позицію Трампа та зі свого боку працює з європейськими країнами, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів РФ.

Реклама:

"Але забезпечити це – дуже складний процес. Головне – це результат. Я вважаю, що навпаки – якщо президент Трамп буде робити свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ", – зазначив він.

За словами президента, він вважає, що Словаччина буде близька до цього, оскільки всі дивляться на США.

"Орбан же не може залишитись наодинці. Ну там не тільки, до речі, Орбан або Угорщина. Угорщина і Словаччина. Є деякі інші країни, які також дають інфраструктуру відповідну для всього цього, для "рускіх" енергоресурсів. Ми дуже хочемо, щоб вони не пов’язували ці процеси. Вони мають йти паралельно, щоб наблизити мир", – додав Зеленський.

614РЕКЛАМА:

ЗеленськийТрампЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Захоплені мапи свідчать, що росіяни обманюють своє командування
Зеленський переконаний: коли Україна матиме стільки ж дронів, скільки РФ, там буде паливний дефіцит
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: