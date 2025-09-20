Если Трамп предпримет серьезные шаги, он подтолкнет Европу к отказу от энергоресурсов РФ – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что обеспечить отказ европейских стран от энергоресурсов РФ – сложный процесс, однако, если президент США Дональд Трамп будет предпринимать серьезные шаги, то он больше подтолкнет к этому некоторые европейские государства.

Источник: Зеленский во время встречи с журналистами, куда не пригласили "Украинскую правду", "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Зеленский заявил, что Украина поддерживает позицию Трампа и со своей стороны работает с европейскими странами, чтобы они все больше отказывались от энергоресурсов РФ.

"Но обеспечить это – очень сложный процесс. Главное – это результат. Я считаю, что наоборот – если президент Трамп будет делать свои серьезные шаги, он больше подтолкнет некоторые европейские государства, которые занимаются энергоэкономикой с РФ", – отметил он.

По словам президента, он считает, что Словакия будет близка к этому, поскольку все смотрят на США.

"Орбан же не может остаться один. Ну там не только, кстати, Орбан или Венгрия. Венгрия и Словакия. Есть некоторые другие страны, которые также предоставляют соответствующую инфраструктуру для всего этого, для "русских" энергоресурсов. Мы очень хотим, чтобы они не связывали эти процессы. Они должны идти параллельно, чтобы приблизить мир", – добавил Зеленский.