На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
На фронті загинув військовий, колишній співробітник благодійного фонду "Повернись живим", тренер українських команд Invictus Games та Warrior Games Тарас Шпук із позивним "Череп".
Джерело: "Повернись живим"
Дослівно: "Під час виконання бойової задачі у складі групи спеціального призначення загинув наш друг і колишній співробітник фонду Тарас Шпук. Йому було 34 роки".
Деталі: Тарас народився й виріс в Івано-Франківську. Він був багаторічним тренером українських команд Invictus Games та Warrior Games.
"У 2019-му зі Шпука та його великої віри у спільноту у Фонді почалася системна робота з ветеранами й ветеранками. Завдяки Тарасу ми досі розвиваємо адаптивні види спорту", – йдеться у дописі.
Шпук був учасником Революції Гідності, вперше долучився до війська ще у 2014-му. З початком повномасштабної війни він спершу займався в фонді "Повернись живим" комунікацією з підрозділами, розвозив майно у найнебезпечніші точки фронту, а потім став частиною одного зі спецпідрозділів.