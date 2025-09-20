Усі розділи
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук

Катерина ТищенкоСубота, 20 вересня 2025, 16:29
На фронті загинув колишній співробітник фонду Повернись живим Тарас Шпук
Тарас Шпук, фото: "Повернись живим"

На фронті загинув військовий, колишній співробітник благодійного фонду "Повернись живим", тренер українських команд Invictus Games та Warrior Games Тарас Шпук із позивним "Череп".

Джерело: "Повернись живим"

Дослівно: "Під час виконання бойової задачі у складі групи спеціального призначення загинув наш друг і колишній співробітник фонду Тарас Шпук. Йому було 34 роки".

Деталі: Тарас народився й виріс в Івано-Франківську. Він був багаторічним тренером українських команд Invictus Games та Warrior Games.

"У 2019-му зі Шпука та його великої віри у спільноту у Фонді почалася системна робота з ветеранами й ветеранками. Завдяки Тарасу ми досі розвиваємо адаптивні види спорту", – йдеться у дописі.

Шпук був учасником Революції Гідності, вперше долучився до війська ще у 2014-му. З початком повномасштабної війни він спершу займався в фонді "Повернись живим" комунікацією з підрозділами, розвозив майно у найнебезпечніші точки фронту, а потім став частиною одного зі спецпідрозділів.

