На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук

На фронте погиб военный, бывший сотрудник благотворительного фонда "Вернись живым", тренер украинских команд Invictus Games и Warrior Games Тарас Шпук с позывным "Череп".

Источник: "Вернись живым"

Дословно: "Во время выполнения боевой задачи в составе группы специального назначения погиб наш друг и бывший сотрудник фонда Тарас Шпук. Ему было 34 года".

Детали: Тарас родился и вырос в Ивано-Франковске. Он был многолетним тренером украинских команд Invictus Games и Warrior Games.

"В 2019 году благодаря Шпуку и его большой вере в сообщество в Фонде началась системная работа с ветеранами и ветеранами. Благодаря Тарасу мы до сих пор развиваем адаптивные виды спорта", – говорится в сообщении.

Шпук был участником Революции Достоинства, впервые присоединился к войску еще в 2014 году. С началом полномасштабной войны он сначала занимался в фонде "Вернись живым" коммуникацией с подразделениями, развозил имущество в самые опасные точки фронта, а затем стал частью одного из спецподразделений.