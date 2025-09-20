Усі розділи
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову

Катерина Тищенко, Марія ЄмецьСубота, 20 вересня 2025, 19:36
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав укази про застосування нових трьох пакетів санкцій України, зокрема проти пропагандистів, а також проти осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях і які дестабілізують Молдову в інтересах Москви.

Джерело: звернення президента, сайт президента, "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Підписав сьогодні й укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій було мною підписано.

Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови".

Оновлено: Згодом на сайті президента було опубліковано укази про запровадження санкцій.

Так, один із них передбачає санкції проти громадян РФ Олександра Дюкова (історик і публіцист), Андрія Кикотя (перший заступник глави МЗС РФ), Катерини Мізуліної (блогерка і громадська діячка), а також громадян України Миколи Лагуна (український підприємець, голова наглядової ради та колишній власник "Дельта Банку"), проросійських блогерів Олександра Роджерса і Всеволода Філімоненка.

Інший указ запроваджує санкції проти 66 фізичних осіб і 13 юридичних. Як зазначає сайт президента, серед них посадовці окупаційних органів влади на території тимчасово окупованого Криму, представники судової влади РФ, які причетні до порушень прав людини в Криму, особи, повʼязані з поширенням російської пропаганди, а також організації, залучені до допомоги російській армії. 

Третій указ передбачає санкції проти 11 громадян Молдови

Як пише "Європейська правда", найвідомішими з них є обрана від партії Ілана Шора керівниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул, яка також під санкціями ЄС і нещодавно опинилась під санкціями Канади, а також політикиня Вікторія Фуртуне, яка теж під санкціями ЄС і пропонувала, зокрема, приєднати до Молдови Буджак – історико-географічний регіон, який зараз є півднем Одеської області України. 

Також це Василе Боля, якого проросійський блок "Перемога" намагався висувати у президенти. Дмітрій Константінов та Віктор Петров – впливові політики у Гагаузії, що працювали на РФ ще до приходу до влади Євгенії Гуцул.

Крім них, у списку – колишній співробітник Служби інформації та безпеки Молдови Іон Маху, очільниця партії "Відродження" з орбіти Шора Наталія Параска, депутати Константін Стариш, депутат-ідеолог "соціалістів" і Богдан Цидря, лідер однієї з організацій екссиловиків Юрій Чофу та колишній співробітник "МЗС" невизнаного Придністров’я Ігор Шорніков.

ЗеленськийсанкціїпропагандаМолдова
