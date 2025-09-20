Зеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову

Президент Владимир Зеленский подписал указы о применении трех новых пакетов санкций Украины, в частности против пропагандистов, а также против лиц, ведущих бизнес на оккупированных территориях и дестабилизирующих Молдову в интересах Москвы.

Источник: обращение президента, сайт президента, "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Подписал сегодня и указы о применении новых санкций Украины. Три пакета санкций были мной подписаны.

В частности, против пропагандистов, которые помогают России, против различных лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет России, поддерживают эту систему зла, а также против лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах Москвы. Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа – в успехе Молдовы".

Обновлено: Впоследствии на сайте президента были опубликованы указы о введении санкций.

Так, один из них предусматривает санкции против граждан РФ Александра Дюкова (историк и публицист), Андрея Кикотя (первый заместитель главы МИД РФ), Екатерины Мизулиной (блогер и общественный деятель), а также граждан Украины Николая Лагуна (украинский предприниматель, председатель наблюдательного совета и бывший владелец "Дельта Банка"), пророссийских блогеров Александра Роджерса и Всеволода Филимоненко.

Другой указ вводит санкции против 66 физических и 13 юридических лиц. Как отмечает сайт президента, среди них должностные лица оккупационных органов власти на территории временно оккупированного Крыма, представители судебной власти РФ, причастные к нарушениям прав человека в Крыму, лица, связанные с распространением российской пропаганды, а также организации, привлеченные к помощи российской армии.

Третий указ предусматривает санкции против 11 граждан Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", самые известные из них – избранная от партии Илана Шора руководительница автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул, которая также находится под санкциями ЕС и недавно оказалась под санкциями Канады, а также политик Виктория Фуртуне, которая тоже под санкциями ЕС и предлагала, в частности, присоединить к Молдове Буджак – исторический регион, который сейчас является югом Одесской области Украины.

Также это Василе Боля, которого пророссийский блок "Победа" пытался выдвигать в президенты. Дмитрий Константинов и Виктор Петров – влиятельные политики в Гагаузии, которые работали на РФ еще до прихода к власти Евгении Гуцул.

Кроме них, в списке – бывший сотрудник Службы информации и безопасности Молдовы Ион Маху, глава партии "Возрождение" из орбиты Шора Наталья Параска, депутаты Константин Старыш, депутат-идеолог "социалистов" и Богдан Цыдря, лидер одной из организаций экс-солдат Юрий Чофу и бывший сотрудник "МИД" непризнанного Приднестровья Игорь Шорников.