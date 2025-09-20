Нічна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла до 36

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до 36, загинула одна людина.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура

Пряма мова Лисака: "Надзвичайники приборкали пожежі. Після обстеження було вирішено тимчасово відселити мешканців підʼїзду найбільш пошкодженої дніпровської багатоповерхівки. Це близько ста мешканців. Усім запропонували тимчасове житло, але звернень не надходило. Люди проживатимуть у родичів.

На зараз постраждалих вже 36. У лікарні досі перебувають 8 з них. Інші потерпілі під амбулаторним наглядом.

У Дніпрі, окрім багатоквартирних і приватних будинків, потрощені декілька шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, інфраструктура".

Деталі: У суботу зранку Дніпропетровська обласна прокуратура повідомляла, що внаслідок атаки на Дніпро загинув чоловік, поранено 26 людей.

Що передувало: У ніч проти 20 вересня російська окупаційна армія під час масованої комбінованої атаки на Дніпро влучила в багатоповерхівку.