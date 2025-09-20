Все разделы
Ночная атака на Днепр: число пострадавших возросло до 36

Катерина ТищенкоСуббота, 20 сентября 2025, 18:45
поврежденный многоэтажный дом в Днепре, фото прокуратуры

Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Днепр возросло до 36, один человек погиб.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура

Прямая речь Лысака: "Чрезвычайники потушили пожары. После обследования было решено временно отселить жителей подъезда наиболее поврежденной днепровской многоэтажки. Это около ста жителей. Всем предложили временное жилье, но обращений не поступало. Люди будут проживать у родственников.

На данный момент пострадавших уже 36. В больнице до сих пор находятся 8 из них. Остальные пострадавшие находятся под амбулаторным наблюдением.

В Днепре, кроме многоквартирных и частных домов, разрушены несколько школ и детских садов, корпуса и общежития двух профтехучилищ, инфраструктура".

Детали: В субботу утром Днепропетровская областная прокуратура сообщала, что в результате атаки на Днепр погиб мужчина, ранены 26 человек.

Что предшествовало: В ночь на 20 сентября российская оккупационная армия во время массированной комбинированной атаки на Днепр попала в многоэтажку.

Днепрвойна
