Ночная атака на Днепр: число пострадавших возросло до 36
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Днепр возросло до 36, один человек погиб.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура
Прямая речь Лысака: "Чрезвычайники потушили пожары. После обследования было решено временно отселить жителей подъезда наиболее поврежденной днепровской многоэтажки. Это около ста жителей. Всем предложили временное жилье, но обращений не поступало. Люди будут проживать у родственников.
На данный момент пострадавших уже 36. В больнице до сих пор находятся 8 из них. Остальные пострадавшие находятся под амбулаторным наблюдением.
В Днепре, кроме многоквартирных и частных домов, разрушены несколько школ и детских садов, корпуса и общежития двух профтехучилищ, инфраструктура".
Детали: В субботу утром Днепропетровская областная прокуратура сообщала, что в результате атаки на Днепр погиб мужчина, ранены 26 человек.
Что предшествовало: В ночь на 20 сентября российская оккупационная армия во время массированной комбинированной атаки на Днепр попала в многоэтажку.