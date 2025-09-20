Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 20 вересня 2025, 20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
Зеленський і новий посол Чехії, фото ОП

Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії у суботу 20 вересня офіційно почали роботу в Україні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда

Деталі: Зеленський повідомив, що у суботу прийняв вірчі грамоти та поспілкувався з новопризначеними послами Чехії, Норвегії та Німеччини. Прийняття вірчих грамот вважається офіційним моментом початку їхньої роботи. 

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Привітав із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Обговорили посилення нашої співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони". 

Що передувалоПосол Норвегії Ларс Хансен вручив копії вірчих грамот в МЗС України на початку вересня.

Новим послом Чехії став Любош Весела, він також прибув в Україну на початку вересня.

614РЕКЛАМА:

Новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс вручив вірчі грамоти в МЗС раніше цього тижня. Його попередник на посаді Мартін Єгер, нагадаємо, залишив посаду, щоб очолити Федеральну розвідувальну службу Німеччини.

ЗеленськийНімеччинаНорвегіяЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
Зеленський
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Зеленський визначив законом гарантії кавалерам "Хреста бойових заслуг"
Сибіга відвідає Нью-Йорк із Зеленським
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: