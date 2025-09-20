Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні

Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії у суботу 20 вересня офіційно почали роботу в Україні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський повідомив, що у суботу прийняв вірчі грамоти та поспілкувався з новопризначеними послами Чехії, Норвегії та Німеччини. Прийняття вірчих грамот вважається офіційним моментом початку їхньої роботи.

Пряма мова Зеленського: "Привітав із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Обговорили посилення нашої співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони".

Що передувало: Посол Норвегії Ларс Хансен вручив копії вірчих грамот в МЗС України на початку вересня.

Новим послом Чехії став Любош Весела, він також прибув в Україну на початку вересня.

Новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс вручив вірчі грамоти в МЗС раніше цього тижня. Його попередник на посаді Мартін Єгер, нагадаємо, залишив посаду, щоб очолити Федеральну розвідувальну службу Німеччини.