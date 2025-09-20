Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине

Новые послы Германии, Норвегии и Чехии в субботу, 20 сентября, официально приступили к работе в Украине.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский сообщил, что в субботу принял верительные грамоты и пообщался с новоназначенными послами Чехии, Норвегии и Германии. Принятие верительных грамот считается официальным моментом начала их работы.

Реклама:

Прямая речь: "Поздравил с началом дипломатических миссий и поблагодарил за поддержку их странами Украины. Обсудили усиление нашего сотрудничества, в частности в секторе безопасности и обороны".

Что предшествовало: Посол Норвегии Ларс Хансен вручил копии верительных грамот в МИД Украины в начале сентября.

Новым послом Чехии стал Любош Весела, он также прибыл в Украину в начале сентября.

РЕКЛАМА:

Новоназначенный посол Германии в Украине Гайко Томс вручил верительные грамоты в МИД ранее на этой неделе. Его предшественник на посту Мартин Йегер, напомним, покинул должность, чтобы возглавить Федеральную разведывательную службу Германии.