Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України

Катерина ТищенкоСубота, 20 вересня 2025, 20:39
Єрмак і Рубіо, ілюстративне фото з Telegram глави ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, зокрема щодо підготовки безпекових гарантій для України та майбутньої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Нью-Йорку.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Провів розмову з державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо напередодні важливої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів у Нью-Йорку".

Деталі: Сторони обговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах.

Єрмак та Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Зеленського і Трампа "як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру".

Що передувало: 20 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час Генеральної асамблеї ООН, яка війдбудеться 21-24 вересня у Нью-Йорку, проведе зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Андрій ЄрмакСШАгарантії безпекиТрамп
