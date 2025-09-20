Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины

Ермак и Рубио, иллюстративное фото из Telegram главы ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио, в частности о подготовке гарантий безопасности для Украины и предстоящей встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Провел беседу с государственным секретарем США, исполняющим обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио накануне важной встречи президентов Украины и Соединенных Штатов в Нью-Йорке".

Детали: Стороны обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, а также расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах.

Ермак и Рубио отметили важность предстоящей встречи Зеленского и Трампа "как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира".

Что предшествовало: 20 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет 21-24 сентября в Нью-Йорке, проведет встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.