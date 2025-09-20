Усі розділи
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в'язнів або заплатите величезну ціну

Ольга КацімонСубота, 20 вересня 2025, 21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
Getty Images

Президент США Дональд Трамп у суботу пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з американської території.

Джерело: допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social

Деталі: За словами Трампа, якщо Венесуела не виконає вимогу Вашингтона, то "заплатить незліченну ціну".

Трамп не уточнив, про яких саме в’язнів ідеться, лише додав, що серед них є "люди з психіатричних лікарень". Також він не зазначив, які саме кроки планує зробити у випадку відмови Венесуели.

Дослівно: "Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув’язнених і людей із психіатричних закладів, … яких венесуельське "керівництво" змусило відправити до Сполучених Штатів Америки. Тисячі людей зазнали тяжких поранень і навіть були вбиті цими "монстрами". ВИГОНІТЬ ЇХ З НАШОЇ КРАЇНИ ПРЯМО ЗАРАЗ, ІНАЧЕ ЦІНА, ЯКУ ВИ ЗАПЛАТИТЕ, БУДЕ НЕЗЛІЧЕННОЮ!".

 

Передісторія:

  • 3 вересня президент США Дональд Трамп повідомив про військову операцію, внаслідок якої було вбито 11 терористів венесуельського наркокартелю Tren de Aragua.

ВенесуелаСШАТрампМіграційна служба
