Ольга КацимонСуббота, 20 сентября 2025, 21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил правительству Венесуэлы, заявив, что страна должна принять обратно всех заключённых, которых высылают с американской территории.

Источник: пост Дональда Трампа в соцсети Truth Social

Детали: По словам Трампа, если Венесуэла не выполнит требование Вашингтона, то "заплатит неисчислимую цену".

Трамп не уточнил, о каких именно заключённых идёт речь, лишь добавил, что среди них есть "люди из психиатрических больниц". Также он не сообщил, какие именно шаги планирует предпринять в случае отказа Венесуэлы.

Дословно: "Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключённых и людей из психиатрических учреждений, … которых венесуэльское "руководство" заставило отправить в Соединённые Штаты Америки. Тысячи людей получили тяжёлые ранения и даже были убиты этими "монстрами". ВЫГОНЯЙТЕ ИХ ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС, ИНАЧЕ ЦЕНА, КОТОРУЮ ВЫ ЗАПЛАТИТЕ, БУДЕТ НЕИСЧИСЛИМОЙ!".

 

Предыстория:

  • 3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил о военной операции, в результате которой были убиты 11 террористов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

