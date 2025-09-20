Левову частку ворожих ракет Х-101 у суботу збили винищувачі F16

Більшість збитих 20 вересня ворожих ракет Х-101 було знешкоджено винищувачами F16.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Реклама:

Деталі: Командування Повітряних сил опублікувало відео бойової роботи під час російського масованого удару по території України у суботу.

Дослівно: "На відео – працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16!

Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons".

614РЕКЛАМА:

Що передувало: Як повідомляли Повітряні сили, в ніч на 20 вересня окупанти атакували Україну 579 БпЛА; 8 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23; 32 крилатими ракетами Х-101. Серед тих, які не досягли цілі: 552 БпЛА, 2 "Іскандери" та 29 ракет Х-101.