Львиную долю вражеских ракет Х-101 в субботу сбили истребители F16

Большинство сбитых 20 сентября вражеских ракет Х-101 было обезврежено истребителями F16.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Детали: Командование Воздушных сил опубликовало видео боевой работы во время российского массированного удара по территории Украины в субботу.

Дословно: "На видео – работают зенитные ракетные системы, расчеты МОГ, ну и, конечно, пилоты F-16!

Львиная доля сбитых сегодня Х-101 – именно на счету украинских Fighting Falcons".

Что предшествовало: Как сообщали Воздушные силы, в ночь на 20 сентября оккупанты атаковали Украину 579 БпЛА; 8 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23; 32 крылатыми ракетами Х-101. Среди тех, которые не достигли цели: 552 БпЛА, 2 "Искандера" и 29 ракет Х-101.