На Чернігівщині медики і патрульні потрапили під повторний обстріл

У Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на місці падіння безпілотника.

Джерело: Патрульна поліція в соцмережах

Деталі: Це сталося у п’ятницю близько 22-ї години.

На дорожній станції патрульної поліції інспектори почули вибухи, які пролунали неподалік.

Вирушивши на місце, вони побачили автомобіль медичної допомоги та медиків, які надавали допомогу постраждалим.

Під’їхавши ближче для оцінки ситуації, патрульні потрапили під повторний ворожий обстріл, унаслідок якого зазнали пошкоджень службові автомобілі поліції та швидкої допомоги.

Патрульні перекрили рух автошляхом, постраждалих доставили у лікарню.