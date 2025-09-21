Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Черниговской области медики и патрульные попали под повторный обстрел

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 02:16
В Черниговской области медики и патрульные попали под повторный обстрел
фото: logoboom/Depositphotos

В Черниговской области патрульные и медики попали под обстрел на месте падения беспилотника.

Источник: Патрульная полиция в соцсетях

Детали: Это произошло в пятницу около 22 часов.

Реклама:

На дорожной станции патрульной полиции инспекторы услышали взрывы, прогремевшие неподалеку.

Отправившись на место, они увидели автомобиль медицинской помощи и медиков, оказывавших помощь пострадавшим.

Подъехав ближе для оценки ситуации, патрульные попали под повторный вражеский обстрел, в результате которого получили повреждения служебные автомобили полиции и скорой помощи.

РЕКЛАМА:

Патрульные перекрыли движение по автодороге, пострадавших доставили в больницу.

Черниговская областьобстрелроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видео, фото, дополненоРоссия сбросила 10 УАБов на Запорожье: 3 человека погибли, 4 ранены
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
Черниговская область
РФ атаковала Черниговскую область: один человек убит, еще 8 ранены
РФ обстреляла Черниговскую область: пострадали два человека, среди них – водитель пожарной охраны
Россияне нанесли удар по Нежину: один спасатель погиб, еще два ранены
Последние новости
09:10
Складной iPhone будет выглядеть как два iPhone Air, соединенных вместе – Bloomberg
09:08
Россия атаковала 141 беспилотником, зафиксировано попадание в 7 локациях
08:57
теннисУкраинские рекорд и драматическая концовка: обзор финального раунда Кубка Билли Джин Кинг
08:52
ВВС опубликовало расследование о кампании дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ
08:39
текстВыборы без выборов, или Президент, два генерала и несколько "старых лиц"
08:16
Россияне атаковали Покровское и еще два направления фронта 90 раз – Генштаб
08:16
Истребители Швеции и Германии взлетели на перехват "разведчика" РФ над Балтией
07:56
фото Россияне атаковали Днепропетровскую область: горели дома, автомобили и предприятие
07:24
В аэропортах Брюсселя, Берлина и Лондона до сих пор преодолевают последствия кибератаки
07:19
ВСУ обезвредили 960 оккупантов и 3 вражеских вертолета
Все новости...
Реклама:
Реклама: