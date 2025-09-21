В Черниговской области медики и патрульные попали под повторный обстрел
Воскресенье, 21 сентября 2025, 02:16
В Черниговской области патрульные и медики попали под обстрел на месте падения беспилотника.
Источник: Патрульная полиция в соцсетях
Детали: Это произошло в пятницу около 22 часов.
На дорожной станции патрульной полиции инспекторы услышали взрывы, прогремевшие неподалеку.
Отправившись на место, они увидели автомобиль медицинской помощи и медиков, оказывавших помощь пострадавшим.
Подъехав ближе для оценки ситуации, патрульные попали под повторный вражеский обстрел, в результате которого получили повреждения служебные автомобили полиции и скорой помощи.
Патрульные перекрыли движение по автодороге, пострадавших доставили в больницу.