В Черниговской области медики и патрульные попали под повторный обстрел

В Черниговской области патрульные и медики попали под обстрел на месте падения беспилотника.

Источник: Патрульная полиция в соцсетях

Детали: Это произошло в пятницу около 22 часов.

На дорожной станции патрульной полиции инспекторы услышали взрывы, прогремевшие неподалеку.

Отправившись на место, они увидели автомобиль медицинской помощи и медиков, оказывавших помощь пострадавшим.

Подъехав ближе для оценки ситуации, патрульные попали под повторный вражеский обстрел, в результате которого получили повреждения служебные автомобили полиции и скорой помощи.

Патрульные перекрыли движение по автодороге, пострадавших доставили в больницу.