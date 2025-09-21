Усі розділи
Два британські винищувачі вилітали патрулювати небо над Польщею

Ольга Глущенко Неділя, 21 вересня 2025, 05:08
ілюстративне фото: Міністерство оборони Британії

Британські винищувачі здійснили свій перший бойовий виліт протиповітряної оборони над Польщею в рамках місії НАТО "Східний вартовий" (Eastern Sentry).

Джерело: Reuters із посиланням на британський уряд

Деталі: Місія, оголошена в понеділок урядом Великої Британії одразу після вторгнень у польський повітряний простір, надсилає "чіткий сигнал: повітряний простір НАТО буде захищено", – заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

У заяві йдеться, що два літаки Typhoon Королівських ВПС вилетіли з британської військової бази на сході Англії в п'ятницю ввечері для патрулювання неба Польщі та стримування й захисту від повітряних загроз з боку Росії, включаючи безпілотники.

Також у заяві додають, що вони благополучно повернулися до Британії вранці в суботу.

Британський уряд заявив, що це стало відповіддю на "найбільш суттєве порушення" повітряного простору НАТО російським правителем Володимиром Путіним з часів початку його незаконної повномасштабної війни в Україні.

Головнокомандувач Повітряних сил Великої Британії, маршал авіації Гарв Сміт, зазначив, що британські винищувачі приєдналися до союзників на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо:

