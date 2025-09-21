Два британских истребителя вылетали патрулировать небо над Польшей
Британские истребители совершили свой первый боевой вылет противовоздушной обороны над Польшей в рамках миссии НАТО "Восточный страж" (Eastern Sentry).
Источник: Reuters со ссылкой на британское правительство
Детали: Миссия, объявленная в понедельник правительством Великобритании сразу после вторжений в польское воздушное пространство, посылает "четкий сигнал: воздушное пространство НАТО будет защищено", – заявил министр обороны Британии Джон Гили.
В заявлении говорится, что два самолета Typhoon Королевских ВВС вылетели из британской военной базы на востоке Англии в пятницу вечером для патрулирования неба Польши и сдерживания и защиты от воздушных угроз со стороны России, включая беспилотников.
Также в заявлении добавляют, что они благополучно вернулись в Великобританию утром в субботу.
Британское правительство заявило, что это стало ответом на "самое существенное нарушение" воздушного пространства НАТО российским правителем Владимиром Путиным со времен начала его незаконной полномасштабной войны в Украине.
Главнокомандующий Воздушными силами Великобритании, маршал авиации Гарв Смит, отметил, что британские истребители присоединились к союзникам на восточном фланге НАТО.
Напомним:
- Также 15 сентября Великобритания вызвала "на ковер" посла России из-за дронов в воздушном пространстве Польши и Румынии.
- 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" после беспрецедентного вторжения российских дронов на территорию Польши. Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.