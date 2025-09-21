Партизани порушили логістику російського заводу, який виготовляє ракети – "Атеш"
Неділя, 21 вересня 2025, 06:44
Партизани підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазаводу з виробництва ракет і БпЛА у російському Смоленську.
Джерело: рух "Атеш" у соцмережах
Дослівно "Атеш": "Агенти нашого руху підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ".
Реклама:
Деталі: В "Атеш" зазначили, що мають підтвердження, що "логістика ракет наразі порушена".
За даними партизанського руху, завод виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку.