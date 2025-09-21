Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партизани порушили логістику російського заводу, який виготовляє ракети – "Атеш"

Ольга Глущенко Неділя, 21 вересня 2025, 06:44
Партизани порушили логістику російського заводу, який виготовляє ракети – Атеш
фото: "Атеш"

Партизани підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазаводу з виробництва ракет і БпЛА у російському Смоленську.

Джерело: рух "Атеш" у соцмережах

Дослівно "Атеш": "Агенти нашого руху підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ".

Реклама:

Деталі: В "Атеш" зазначили, що мають підтвердження, що "логістика ракет наразі порушена".

За даними партизанського руху, завод виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку.

Росіязалізницяпартизанивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Франція визнала державу Палестина
"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували
У Польщі вирішили депортувати шістьох українців – п’ятеро вже виїхали
Усі новини...
Росія
Естонія заявляє, що була готова збивати російські МіГи
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1010 окупантів
Президент Чехії: НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії
Останні новини
01:46
Експерти закликали світові уряди визначити "червоні лінії" для використання штучного інтелекту
01:27
фотоРосійські війська скинули на Запоріжжя шість авіабомб: вирують пожежі
01:04
Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"
00:17
На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
00:06
футболДембеле став володарем Золотого м’яча-2025
23:56
Поразка Погачара на чемпіонаті світу, чергове золото Евенепула. Підсумки тижня у велоспорті
23:43
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
23:35
Колишня помічниця Байдена отримала від Путіна громадянство РФ
23:27
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
23:18
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Усі новини...
Реклама:
Реклама: