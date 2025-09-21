Партизани порушили логістику російського заводу, який виготовляє ракети – "Атеш"

Партизани підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазаводу з виробництва ракет і БпЛА у російському Смоленську.

Джерело: рух "Атеш" у соцмережах

Дослівно "Атеш": "Агенти нашого руху підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ".

Деталі: В "Атеш" зазначили, що мають підтвердження, що "логістика ракет наразі порушена".

За даними партизанського руху, завод виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку.