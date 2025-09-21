Партизаны нарушили логистику российского завода, производящего ракеты – "Атеш"

Партизаны подорвали железнодорожные пути, ведущие к авиазаводу по производству ракет и БпЛА в российском Смоленске.

Источник: движение АТЕШ в соцсетях

Дословно АТЕШ: "Агенты нашего движения взорвали железнодорожные пути в Смоленске, ведущие к авиазаводу. Этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ".

Детали: В АТЕШ отметили, что подтверждают, что "логистика ракет пока нарушена".

По данным партизанского движения, завод производит ракеты, БПЛА и другую технику.