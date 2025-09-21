ISW: Путин мог организовать или одобрить утечку информации Bloomberg об усилении ударов по Украине

Аналитики Института войны (ISW) предполагают, что, возможно, российский правитель Владимир Путин организовал утечку или "разрешил кремлевским источникам" предоставить информацию изданию Bloomberg о продолжении военной эскалации и ударах по украинской энергетике и другой инфраструктуре.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Заявления кремлевских инсайдеров продолжают свидетельствовать о том, что Путин остается преданным своей стратегии, согласно которой российские войска смогут выиграть войну на истощение против Украины и Запада и что Западу до сих пор не удалось убедить Путина пересмотреть свою стратегию".

Эксперты напоминают, что Bloomberg сообщил 20 сентября, что источники, близкие к Кремлю, заявили, что Путин пришел к выводу, что военная эскалация – это лучший способ для России заставить Украину к мирным переговорам на условиях Путина.

Источники заявили, что Путин оценивает, что президент США Дональд Трамп вряд ли "многое сделает" для укрепления обороны Украины, и что американо-российские переговоры на Аляске 15 августа 2025 года убедили Путина, что Трамп не заинтересован в вмешательстве в войну в Украине.

Также близкие к Кремлю люди заявили, что Путин намерен продолжать участвовать в любом двустороннем диалоге с Соединенными Штатами, но будет продолжать это делать, мотивируясь, как он считает, интересами России. Источники заявили, что Путин намерен продолжать атаковать энергетическую систему Украины и другую критически важную инфраструктуру.

Дословно из отчета: "Путин, возможно, позволил этим кремлевским источникам поделиться своей логикой с Bloomberg и, вероятно, стремится использовать статью, чтобы воспользоваться трением между европейскими и американскими чиновниками, подкрепить широкий российский нарратив о неизбежности победы России в Украине и посеять страх в Украине. 2025-2026 гг.

Детали: Аналитики отмечают, что Кремль прочно контролирует российское информационное пространство и оказывает значительное влияние на большинство российских чиновников и инсайдеров, что свидетельствует о том, что Путин, возможно, организовал или по крайней мере одобрил утечку информации из кремлевских источников западному изданию.

В отчете добавляют, что "Кремль давно стремится разделить американских и европейских поклонников Украины, чтобы ослабить сплоченную поддержку Украины Западом, и активизировал эту кампанию с момента инаугурации Трампа в январе 2025 года".

Также, предполагают специалисты, Путин намерен, чтобы эта статья подкрепила давнюю позицию Кремля о том, что российский лидер якобы может обеспечить победу РФ "только по собственному желанию".

В ISW отмечают, что акцент кремлевских источников "на приверженности Путина военной победе в Украине" игнорирует системные недостатки и ограничения российской армии, до сих пор опровергавшие способность Путина достичь стратегических целей России по политическому контролю над всей Украиной или решительной победе на поле боя.

ISW неоднократно наблюдал случаи, когда Путин ставит перед российской армией цели, далеко превышающие ее возможности, и неясно, получает ли Путин неточную информацию о российских военных возможностях, или он решает игнорировать ограничения России и продолжать жесткие наступательные действия, чтобы усилить российские нарративы о способности РФ вести.

В институте отмечают, что их специалисты продолжают оценивать, что военная победа России в Украине неизбежна, и что Украина, Соединенные Штаты и европейские государства сохраняют всплыть результата войны в Украине.