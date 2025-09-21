Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1010 окупантів
Неділя, 21 вересня 2025, 07:54
За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1010 військових.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно склали:
Реклама:
особового складу – близько 1101610 (+1010) осіб
- танків – 11193 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23281 (+1) од.
- артилерійських систем – 32952 (+25) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 61598 (+553)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+29) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62245 (+77) од.
- спеціальної техніки – 3969 (+1) од.