Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1010 окупантів

За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1010 військових.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1101610 (+1010) осіб