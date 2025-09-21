Усі розділи
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1010 окупантів

Ольга Глущенко Неділя, 21 вересня 2025, 07:54
фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1010 військових.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1101610 (+1010) осіб

  • танків – 11193 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23281 (+1) од.
  • артилерійських систем – 32952 (+25) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 61598 (+553)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+29) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62245 (+77) од.
  • спеціальної техніки – 3969 (+1) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
