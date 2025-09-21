Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1010 оккупантов
Воскресенье, 21 сентября 2025, 07:54
За прошедшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 1010 военных.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1101610 (+1010) человек
- танков – 11193 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 23281 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 32952 (+25) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 61598 (+553)
- крылатые ракеты / cruise missiles – 3747 (+29) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 62245 (+77) ед.
- специальной техники – 3969 (+1) ед.