Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1010 оккупантов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 07:54
фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 1010 военных.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1101610 (+1010) человек
  • танков – 11193 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 23281 (+1) ед.
  • артиллерийских систем – 32952 (+25) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 61598 (+553)
  • крылатые ракеты / cruise missiles – 3747 (+29) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62245 (+77) ед.
  • специальной техники – 3969 (+1) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
