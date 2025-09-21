Усі розділи
Росіяни вбили цивільного у Покровську

Роман ПетренкоНеділя, 21 вересня 2025, 08:28
Росіяни вбили цивільного у Покровську
наслідки суботнього обстрілу, фото: запорізька ова

За добу 20 вересня російські окупанти вбили одного жителя Покровська на Донеччині.

Джерело: Донецька ОВА, Харківська ОВА, Херсонська ОВА, Запорізька ОВА, Дніпропетровська ОВА

Деталі: Поранених в області за добу немає.

Також не зафіксували постраждалих за суботу на Харківщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

У Запорізькій області поранені троє людей за 20 вересня.

Проте вже вранці у неділю РФ атакувала з БпЛА жителя села Суханове Бериславського району  на Херсонщині, 54-річний чоловік отримав  мінно-вибухову травму та уламкове поранення голови та потрапив до лікарні.

Донецька областьХерсонська область
Донецька область
На Херсонщині та Донеччині ще двоє загиблих та до 10 поранених
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Під Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні
