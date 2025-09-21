Росіяни вбили цивільного у Покровську
Неділя, 21 вересня 2025, 08:28
За добу 20 вересня російські окупанти вбили одного жителя Покровська на Донеччині.
Джерело: Донецька ОВА, Харківська ОВА, Херсонська ОВА, Запорізька ОВА, Дніпропетровська ОВА
Деталі: Поранених в області за добу немає.
Також не зафіксували постраждалих за суботу на Харківщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.
У Запорізькій області поранені троє людей за 20 вересня.
Проте вже вранці у неділю РФ атакувала з БпЛА жителя села Суханове Бериславського району на Херсонщині, 54-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення голови та потрапив до лікарні.