Росіяни вбили цивільного у Покровську

За добу 20 вересня російські окупанти вбили одного жителя Покровська на Донеччині.

Джерело: Донецька ОВА, Харківська ОВА, Херсонська ОВА, Запорізька ОВА, Дніпропетровська ОВА

Деталі: Поранених в області за добу немає.

Реклама:

Також не зафіксували постраждалих за суботу на Харківщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

У Запорізькій області поранені троє людей за 20 вересня.

Проте вже вранці у неділю РФ атакувала з БпЛА жителя села Суханове Бериславського району на Херсонщині, 54-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення голови та потрапив до лікарні.