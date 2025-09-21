Россияне убили мирного жителя в Покровске

За сутки 20 сентября российские оккупанты убили одного жителя Покровска в Донецкой области.

Источник: Донецкая ОВА, Харьковская ОВА, Херсонская ОВА, Запорожская ОВА, Днепропетровская ОВА

Детали: Пораненных в области за сутки нет.

Также не зафиксировали пострадавших за субботу в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

В Запорожской области ранены три человека за 20 сентября.

Однако уже утром в воскресенье РФ атаковала с БПЛА жителя села Суханово Бериславского района в Херсонской области, 54-летний мужчина получил минную травму и осколочное ранение головы и попал в больницу.