"Примари" ГУР знищили у Криму три Мі-8 та РЛС

Роман ПетренкоНеділя, 21 вересня 2025, 10:31
Примари ГУР знищили у Криму три Мі-8 та РЛС
скриншот: гур

Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" оприлюднили відео знищення техніки російських окупаційних військ у Криму у ніч на 20 вересня.

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари".

Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "Небо-У".

Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР  московитського вертольота Мі-8".

