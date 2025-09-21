"Примари" ГУР знищили у Криму три Мі-8 та РЛС
Неділя, 21 вересня 2025, 10:31
Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" оприлюднили відео знищення техніки російських окупаційних військ у Криму у ніч на 20 вересня.
Джерело: Головне управління розвідки
Дослівно: "Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари".
Реклама:
Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "Небо-У".
Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР московитського вертольота Мі-8".