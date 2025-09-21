"Призраки" ГУР уничтожили в Крыму три Ми-8 и РЛС
Воскресенье, 21 сентября 2025, 10:31
Бойцы спецподразделения ГУР МО "Призраки" обнародовали видео уничтожения техники российских оккупационных войск в Крыму в ночь на 20 сентября.
Источник: Главное управление разведки
Дословно: "Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки".
Поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также ― дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "Небо-У".
Бонусный кадр ― снимок обломков одного из уничтоженных "Примарами" ГУР московитского вертолета Ми-8".