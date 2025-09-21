Суми: російська атака спричинила масштабну пожежу
Неділя, 21 вересня 2025, 13:54
Унаслідок російської атаки безпілотниками по Сумах 21 вересня здійнялася масштабна пожежа.
Джерело: ДСНС
Деталі: Рятувальники зазначають, що вогонь охопив нежитлові приміщення "на великій площі" та швидко поширювався горючими конструкціями.
Наразі вогнеборці вже ліквідували усі осередки загоряння та обстежили територію.
Постраждалих немає.
Нагадаємо: У ніч проти 21 вересня в Сумах пролунала серія вибухів.