Суми: російська атака спричинила масштабну пожежу

Роман ПетренкоНеділя, 21 вересня 2025, 13:54
Суми: російська атака спричинила масштабну пожежу
Унаслідок російської атаки безпілотниками по Сумах 21 вересня здійнялася масштабна пожежа.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що вогонь охопив нежитлові приміщення "на великій площі" та швидко поширювався горючими конструкціями.

Наразі вогнеборці вже ліквідували усі осередки загоряння та обстежили територію.

Постраждалих немає.

Нагадаємо: У ніч проти 21 вересня в Сумах пролунала серія вибухів.

СумиобстрілпожежаДСНС
