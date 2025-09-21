Суми: російська атака спричинила масштабну пожежу

Унаслідок російської атаки безпілотниками по Сумах 21 вересня здійнялася масштабна пожежа.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що вогонь охопив нежитлові приміщення "на великій площі" та швидко поширювався горючими конструкціями.

Наразі вогнеборці вже ліквідували усі осередки загоряння та обстежили територію.

Постраждалих немає.

Нагадаємо: У ніч проти 21 вересня в Сумах пролунала серія вибухів.