Сумы: российская атака вызвала масштабный пожар
Воскресенье, 21 сентября 2025, 13:54
В результате российской атаки беспилотниками по Сумам возник масштабный пожар.
Источник: ГСЧС
Детали: Спасатели отмечают, что огонь охватил нежилые помещения "на большой площади" и быстро распространялся по горючим конструкциям.
В настоящее время пожарные уже ликвидировали все очаги возгорания и обследовали территорию.
Пострадавших нет.
Напомним: В ночь на 21 сентября в Сумах прогремела серия взрывов.