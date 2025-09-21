Сумы: российская атака вызвала масштабный пожар

В результате российской атаки беспилотниками по Сумам возник масштабный пожар.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели отмечают, что огонь охватил нежилые помещения "на большой площади" и быстро распространялся по горючим конструкциям.

В настоящее время пожарные уже ликвидировали все очаги возгорания и обследовали территорию.

Пострадавших нет.

Напомним: В ночь на 21 сентября в Сумах прогремела серия взрывов.