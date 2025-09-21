Усі розділи
РосЗМІ: Генерала РФ, який командував в Україні на початку вторгнення, звільнили з військової служби

Ольга КацімонНеділя, 21 вересня 2025, 14:30
РосЗМІ: Генерала РФ, який командував в Україні на початку вторгнення, звільнили з військової служби
Олександр Лапін, фото з відкритих джерел

Генерал-полковник російської армії Олександр Лапін звільнений з військової служби.

Джерело: російське видання РБК з посиланням на джерело, знайоме з кадровим рішенням

Деталі: Раніше на посаді командувача Ленінградського військового округу Лапіна вже замінив генерал-полковник Євген Нікіфоров.

Як пише видання, Лапін буде призначений помічником голови Татарстану. Він відповідатиме за роботу з учасниками війни проти України та їхніми родинами, а також за соціальну і медичну реабілітацію та інтеграцію військових після повернення.

Олександр Лапін народився у 1964 році в Казані. У 2017 році був начальником штабу російського угруповання військ у Сирії, а згодом очолив Центральний військовий округ російської армії. У 2022 році командував угрупованням "Центр" у війні проти України. Після відступу російських військ із Лимана його різко критикував глава Чечні Рамзан Кадиров.

Пізніше Лапін працював у командуванні сухопутних військ РФ, а згодом очолив Ленінградський військовий округ та угруповання "Північ". На цьому напрямку російські війська воювали за Вовчанськ, утримували оборону на кордоні й проводили операції на території Курської області, а також створювали так звану "буферну зону" на Сумщині та Харківщині.

У серпні 2025 року Міноборони РФ оголосило, що новим командувачем угруповання "Північ" став генерал-полковник Євген Нікіфоров.

Передісторія:

  • У серпні 2025 року Міністерство оборони Росії повідомило про зміну командувача угрупованням військ "Північ". Генерал-полковник Олександр Лапін відправлений у відставку. Замість нього призначено генерал-полковника Євгена Нікіфорова.

