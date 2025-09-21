РосСМИ: Генерала РФ, командовавшего в Украине в начале вторжения, уволили с военной службы
Генерал-полковник российской армии Александр Лапин уволен с военной службы.
Источник: российское издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением
Детали: Ранее на посту командующего Ленинградским военным округом Лапина уже сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.
Как пишет издание, Лапин будет назначен помощником главы Татарстана. Он будет отвечать за работу с участниками войны против Украины и их семьями, а также за социальную и медицинскую реабилитацию и интеграцию военнослужащих после возвращения.
Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был начальником штаба российского группировки войск в Сирии, а затем возглавил Центральный военный округ российской армии. В 2022 году командовал группировкой "Центр" в войне против Украины. После отступления российских войск из Лимана его резко критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Позднее Лапин работал в командовании сухопутных войск РФ, а затем возглавил Ленинградский военный округ и группировку "Север". На этом направлении российские войска воевали за Волчанск, удерживали оборону на границе и проводили операции на территории Курской области, а также создавали так называемую "буферную зону" на Сумщине и Харьковщине.
В августе 2025 года Минобороны РФ объявило, что новым командующим группировкой "Север" стал генерал-полковник Евгений Никифоров.
Предыстория:
- В августе 2025 года Министерство обороны России сообщило о смене командующего группировкой войск "Север". Генерал-полковник Александр Лапин был отправлен в отставку. Вместо него назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.