РосСМИ: Генерала РФ, командовавшего в Украине в начале вторжения, уволили с военной службы

Генерал-полковник российской армии Александр Лапин уволен с военной службы.

Источник: российское издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением

Детали: Ранее на посту командующего Ленинградским военным округом Лапина уже сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Как пишет издание, Лапин будет назначен помощником главы Татарстана. Он будет отвечать за работу с участниками войны против Украины и их семьями, а также за социальную и медицинскую реабилитацию и интеграцию военнослужащих после возвращения.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был начальником штаба российского группировки войск в Сирии, а затем возглавил Центральный военный округ российской армии. В 2022 году командовал группировкой "Центр" в войне против Украины. После отступления российских войск из Лимана его резко критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Позднее Лапин работал в командовании сухопутных войск РФ, а затем возглавил Ленинградский военный округ и группировку "Север". На этом направлении российские войска воевали за Волчанск, удерживали оборону на границе и проводили операции на территории Курской области, а также создавали так называемую "буферную зону" на Сумщине и Харьковщине.

В августе 2025 года Минобороны РФ объявило, что новым командующим группировкой "Север" стал генерал-полковник Евгений Никифоров.

Предыстория: