Росіяни вдарили по Костянтинівці, одна людина загинула
Неділя, 21 вересня 2025, 15:28
У місті Костянтинівка на Донеччині вдень 21 вересня унаслідок російського обстрілу загинула людина.
Джерело: начальник МВА Костянтинівки Сергій Горбунов у Facebook
Деталі: За даними влади, російські війська завдали удару по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Смерч" та КАБ-250.
Зафіксовано пошкодження фасадів багатоповерхових будинків, фасаду магазину та торговельного центру.
Згодом ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по житлових кварталах міста.
Зазначається, що цивільна особа отримала несумісні з життям травми у себе вдома.