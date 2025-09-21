Росіяни вдарили по Костянтинівці, одна людина загинула

У місті Костянтинівка на Донеччині вдень 21 вересня унаслідок російського обстрілу загинула людина.

Джерело: начальник МВА Костянтинівки Сергій Горбунов у Facebook

Деталі: За даними влади, російські війська завдали удару по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Смерч" та КАБ-250.

Реклама:

Зафіксовано пошкодження фасадів багатоповерхових будинків, фасаду магазину та торговельного центру.

Згодом ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по житлових кварталах міста.

Зазначається, що цивільна особа отримала несумісні з життям травми у себе вдома.