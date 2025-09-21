Все разделы
Россияне нанесли удар по Константиновке, один человек погиб

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 15:28
Россияне нанесли удар по Константиновке, один человек погиб
все фото: ГВА

В городе Константиновка Донецкой области днем 21 сентября в результате российского обстрела погиб человек.

Источник: начальник МВА Константиновки Сергей Горбунов в Facebook

Детали: По данным властей, российские войска нанесли удар по городу с применением реактивных систем залпового огня "Смерч" и КАБ-250.

Зафиксированы повреждения фасадов многоэтажных домов, фасада магазина и торгового центра.

Впоследствии враг открыл огонь из ствольной артиллерии по жилым кварталам города.

 

Отмечается, что гражданское лицо получило несовместимые с жизнью травмы у себя дома.

