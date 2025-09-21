Россияне нанесли удар по Константиновке, один человек погиб
Воскресенье, 21 сентября 2025, 15:28
В городе Константиновка Донецкой области днем 21 сентября в результате российского обстрела погиб человек.
Источник: начальник МВА Константиновки Сергей Горбунов в Facebook
Детали: По данным властей, российские войска нанесли удар по городу с применением реактивных систем залпового огня "Смерч" и КАБ-250.
Реклама:
Зафиксированы повреждения фасадов многоэтажных домов, фасада магазина и торгового центра.
Впоследствии враг открыл огонь из ствольной артиллерии по жилым кварталам города.
Отмечается, что гражданское лицо получило несовместимые с жизнью травмы у себя дома.