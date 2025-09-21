Трамп доручив послу натиснути на Європу щодо російської нафти
Неділя, 21 вересня 2025, 15:57
Президент США Дональд Трамп під час виступу у Вірджинії знову розкритикував європейські держави за продовження закупівлі російської нафти та закликав їх повністю відмовитися від енергоресурсів з РФ.
Джерело: Bloomberg, пише "Європейська правда"
Деталі: Під час вечері в Маунт-Верноні, що у штаті Вірджинія, Трамп згадав про купівлю європейськими державами російської нафти.
Пряма мова Трампа: "Європейці купують нафту у Росії – цього не повинно бути, чи не так?".
Деталі: Американський президент після цього звернувся до посла США в НАТО Метта Вітакера з проханням посилити тиск на Європу.
Пряма мова Трампа: "Вони повинні припинити купувати нафту в Росії, Метт. Метт не дозволить, щоб це тривало далі".
Передісторія:
- Раніше Трамп стверджував, що російська агресія проти України припиниться, якщо ціни на нафту впадуть і Росія втратить доходи від продажу енергоносіїв.
- Президент США також вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.