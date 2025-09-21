Трамп доручив послу натиснути на Європу щодо російської нафти

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Вірджинії знову розкритикував європейські держави за продовження закупівлі російської нафти та закликав їх повністю відмовитися від енергоресурсів з РФ.

Джерело: Bloomberg, пише "Європейська правда"

Деталі: Під час вечері в Маунт-Верноні, що у штаті Вірджинія, Трамп згадав про купівлю європейськими державами російської нафти.

Пряма мова Трампа: "Європейці купують нафту у Росії – цього не повинно бути, чи не так?".

Деталі: Американський президент після цього звернувся до посла США в НАТО Метта Вітакера з проханням посилити тиск на Європу.

Пряма мова Трампа: "Вони повинні припинити купувати нафту в Росії, Метт. Метт не дозволить, щоб це тривало далі".

