Трамп поручил послу надавить на Европу по вопросу российской нефти

Олег Павлюк, Ольга КацимонВоскресенье, 21 сентября 2025, 15:57
Трамп поручил послу надавить на Европу по вопросу российской нефти
Getty Images

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Вирджинии снова раскритиковал европейские государства за продолжение закупок российской нефти и призвал их полностью отказаться от энергоресурсов из РФ.

Источник: Bloomberg, пишет "Европейская правда"

Детали: Во время ужина в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, Трамп упомянул о покупке европейскими государствами российской нефти.

Прямая речь Трампа: "Европейцы покупают нефть у России – этого не должно быть, не так ли?"

Детали: Американский президент после этого обратился к послу США в НАТО Мэтту Уитакеру с просьбой усилить давление на Европу.

Прямая речь Трампа: "Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось дальше".

Предыстория:

  • Ранее Трамп утверждал, что российская агрессия против Украины прекратится, если цены на нефть упадут и Россия потеряет доходы от продажи энергоносителей.
  • Президент США также требует от Европы полностью прекратить покупку российских энергоресурсов – как предпосылку для американских санкций.

ТрампСШАРосcиянефть
