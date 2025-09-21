Трамп поручил послу надавить на Европу по вопросу российской нефти

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Вирджинии снова раскритиковал европейские государства за продолжение закупок российской нефти и призвал их полностью отказаться от энергоресурсов из РФ.

Источник: Bloomberg, пишет "Европейская правда"

Детали: Во время ужина в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, Трамп упомянул о покупке европейскими государствами российской нефти.

Прямая речь Трампа: "Европейцы покупают нефть у России – этого не должно быть, не так ли?"

Детали: Американский президент после этого обратился к послу США в НАТО Мэтту Уитакеру с просьбой усилить давление на Европу.

Прямая речь Трампа: "Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось дальше".

