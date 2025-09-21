Трамп поручил послу надавить на Европу по вопросу российской нефти
Воскресенье, 21 сентября 2025, 15:57
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Вирджинии снова раскритиковал европейские государства за продолжение закупок российской нефти и призвал их полностью отказаться от энергоресурсов из РФ.
Источник: Bloomberg, пишет "Европейская правда"
Детали: Во время ужина в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, Трамп упомянул о покупке европейскими государствами российской нефти.
Прямая речь Трампа: "Европейцы покупают нефть у России – этого не должно быть, не так ли?"
Детали: Американский президент после этого обратился к послу США в НАТО Мэтту Уитакеру с просьбой усилить давление на Европу.
Прямая речь Трампа: "Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось дальше".
Предыстория:
- Ранее Трамп утверждал, что российская агрессия против Украины прекратится, если цены на нефть упадут и Россия потеряет доходы от продажи энергоносителей.
- Президент США также требует от Европы полностью прекратить покупку российских энергоресурсов – как предпосылку для американских санкций.