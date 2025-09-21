Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
Неділя, 21 вересня 2025, 16:31
У неділю два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря для перехоплення російського військового літака-розвідника Іл-20М над Балтійським морем.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA
Деталі: У Військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.
Реклама:
У відповідь з авіабази Росток-Лааге в Німеччині вилетіли два німецькі винищувачі Eurofighter.
Літаком-порушником виявився російський літак-розвідник Іл-20М, додали у німецьких Військово-повітряних силах.
Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала ще більш напруженою через порушення Росією повітряного простору.
РЕКЛАМА:
Що цьому передувало:
- У п'ятницю вже сталося два інциденти за участю російських літаків. Три перехоплювачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там близько дванадцяти хвилин.
- Пізніше того ж дня Польща також повідомила, що два російські літаки низько пролетіли над буровою платформою Petrobaltic в Балтійському морі, порушивши зону безпеки над нею.
- Рада безпеки ООН у понеділок, 22 вересня, збереться на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії.