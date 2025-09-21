Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

Олег Павлюк, Ольга КацімонНеділя, 21 вересня 2025, 16:31
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
Getty Images

У неділю два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря для перехоплення російського військового літака-розвідника Іл-20М над Балтійським морем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: У Військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.

Реклама:

У відповідь з авіабази Росток-Лааге в Німеччині вилетіли два німецькі винищувачі Eurofighter.

Літаком-порушником виявився російський літак-розвідник Іл-20М, додали у німецьких Військово-повітряних силах.

Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала ще більш напруженою через порушення Росією повітряного простору.

РЕКЛАМА:

Що цьому передувало:

  • У п'ятницю вже сталося два інциденти за участю російських літаків. Три перехоплювачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там близько дванадцяти хвилин.
  • Пізніше того ж дня Польща також повідомила, що два російські літаки низько пролетіли над буровою платформою Petrobaltic в Балтійському морі, порушивши зону безпеки над нею.
  • Рада безпеки ООН у понеділок, 22 вересня, збереться на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії.

НАТОНімеччинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Франція визнала державу Палестина
"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували
У Польщі вирішили депортувати шістьох українців – п’ятеро вже виїхали
Усі новини...
НАТО
Президент Чехії: НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії
Естонія попросила НАТО про консультації після інциденту з винищувачами РФ
"Дайте йому дюйм – він відхопить милю": Келлог пояснив, чому не можна "прогинатися" під Путіна
Останні новини
01:46
Експерти закликали світові уряди визначити "червоні лінії" для використання штучного інтелекту
01:27
фотоРосійські війська скинули на Запоріжжя шість авіабомб: вирують пожежі
01:04
Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"
00:17
На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
00:06
футболДембеле став володарем Золотого м’яча-2025
23:56
Поразка Погачара на чемпіонаті світу, чергове золото Евенепула. Підсумки тижня у велоспорті
23:43
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
23:35
Колишня помічниця Байдена отримала від Путіна громадянство РФ
23:27
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
23:18
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Усі новини...
Реклама:
Реклама: