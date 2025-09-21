Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

У неділю два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря для перехоплення російського військового літака-розвідника Іл-20М над Балтійським морем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: У Військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.

У відповідь з авіабази Росток-Лааге в Німеччині вилетіли два німецькі винищувачі Eurofighter.

Літаком-порушником виявився російський літак-розвідник Іл-20М, додали у німецьких Військово-повітряних силах.

Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала ще більш напруженою через порушення Росією повітряного простору.

Що цьому передувало: