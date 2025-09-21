Все разделы
Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

Олег Павлюк, Ольга КацимонВоскресенье, 21 сентября 2025, 16:31
Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем
Getty Images

В воскресенье два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух для перехвата российского военного самолета-разведчика Ил-20М над Балтийским морем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: В Военно-воздушных силах Германии сообщили, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали самолет, который не реагировал на запросы выйти на связь.

В ответ с авиабазы Росток-Лааге в Германии вылетели два немецких истребителя Eurofighter.

Самолетом-нарушителем оказался российский самолет-разведчик Ил-20М, добавили в немецких ВВС.

Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала еще более напряженной из-за нарушений Россией воздушного пространства.

Что этому предшествовало:

  • В пятницу уже произошло два инцидента с участием российских самолетов. Три перехватчика МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там около двенадцати минут.
  • Позже в тот же день Польша также сообщила, что два российских самолета низко пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море, нарушив зону безопасности над ней.
  • Совет безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, соберётся на чрезвычайное заседание в связи с нарушением Россией воздушного пространства Эстонии.

