Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

В воскресенье два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух для перехвата российского военного самолета-разведчика Ил-20М над Балтийским морем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: В Военно-воздушных силах Германии сообщили, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали самолет, который не реагировал на запросы выйти на связь.

Реклама:

В ответ с авиабазы Росток-Лааге в Германии вылетели два немецких истребителя Eurofighter.

Самолетом-нарушителем оказался российский самолет-разведчик Ил-20М, добавили в немецких ВВС.

Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала еще более напряженной из-за нарушений Россией воздушного пространства.

РЕКЛАМА:

Что этому предшествовало: