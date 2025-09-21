Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна хоче виступити на засіданні Радбезу ООН, скликаного Естонією через дії РФ

Олег Павлюк, Ольга КацімонНеділя, 21 вересня 2025, 17:28
Україна хоче виступити на засіданні Радбезу ООН, скликаного Естонією через дії РФ
Фото: МЗС України

Україна звернулась до Південної Кореї, яка головує в Раді безпеки ООН, з проханням виступити на засіданні, скликаному Естонією у звʼязку з порушенням повітряного простору російськими літаками.

Джерело: допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Сибіги, той факт, що Естонія вперше за 34 роки попросила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН, "свідчить про безпрецедентний масштаб загроз, які несе агресивна Росія для стабільності в Європі".

Реклама:

Пряма мова: "Україна звернулася до головуючої Республіки Корея із запитом взяти участь у засіданні та представити нашу позицію. Ми підтримуємо дружню Естонію у заклику до рішучої та об'єднаної відповіді на триваючу дестабілізацію Росією міжнародного миру та безпеки".

Що цьому передувало:

  • Рада безпеки ООН 22 вересня збереться на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії в п'ятницю.
  • Тоді три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
  • Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Південна КореяЕстоніяМЗСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Франція визнала державу Палестина
"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували
У Польщі вирішили депортувати шістьох українців – п’ятеро вже виїхали
Усі новини...
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
РФ обстріляла Дніпропетровщину дронами, артилерією та авіабомбами: двоє людей поранені
Росіяни вдарили по Костянтинівці, одна людина загинула
ЗМІ: Один з керівників енергетичного гіганта Австрії виявився агентом РФ
Останні новини
01:46
Експерти закликали світові уряди визначити "червоні лінії" для використання штучного інтелекту
01:27
фотоРосійські війська скинули на Запоріжжя шість авіабомб: вирують пожежі
01:04
Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"
00:17
На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
00:06
футболДембеле став володарем Золотого м’яча-2025
23:56
Поразка Погачара на чемпіонаті світу, чергове золото Евенепула. Підсумки тижня у велоспорті
23:43
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
23:35
Колишня помічниця Байдена отримала від Путіна громадянство РФ
23:27
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
23:18
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Усі новини...
Реклама:
Реклама: