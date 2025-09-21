Україна хоче виступити на засіданні Радбезу ООН, скликаного Естонією через дії РФ
Україна звернулась до Південної Кореї, яка головує в Раді безпеки ООН, з проханням виступити на засіданні, скликаному Естонією у звʼязку з порушенням повітряного простору російськими літаками.
Джерело: допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги у соцмережі Х, пише "Європейська правда"
Деталі: За словами Сибіги, той факт, що Естонія вперше за 34 роки попросила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН, "свідчить про безпрецедентний масштаб загроз, які несе агресивна Росія для стабільності в Європі".
Пряма мова: "Україна звернулася до головуючої Республіки Корея із запитом взяти участь у засіданні та представити нашу позицію. Ми підтримуємо дружню Естонію у заклику до рішучої та об'єднаної відповіді на триваючу дестабілізацію Росією міжнародного миру та безпеки".
Що цьому передувало:
- Рада безпеки ООН 22 вересня збереться на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії в п'ятницю.
- Тоді три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
- Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.