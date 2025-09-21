Україна хоче виступити на засіданні Радбезу ООН, скликаного Естонією через дії РФ

Україна звернулась до Південної Кореї, яка головує в Раді безпеки ООН, з проханням виступити на засіданні, скликаному Естонією у звʼязку з порушенням повітряного простору російськими літаками.

Джерело: допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Сибіги, той факт, що Естонія вперше за 34 роки попросила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН, "свідчить про безпрецедентний масштаб загроз, які несе агресивна Росія для стабільності в Європі".

Пряма мова: "Україна звернулася до головуючої Республіки Корея із запитом взяти участь у засіданні та представити нашу позицію. Ми підтримуємо дружню Естонію у заклику до рішучої та об'єднаної відповіді на триваючу дестабілізацію Росією міжнародного миру та безпеки".

Що цьому передувало: