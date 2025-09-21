Украина хочет выступить на заседании Совбеза ООН, созванном Эстонией из-за действий РФ

Украина обратилась к Южной Корее, которая председательствует в Совете Безопасности ООН, с просьбой выступить на заседании, созванном Эстонией в связи с нарушением воздушного пространства российскими самолетами.

Источник: пост министра иностранных дел Андрея Сыбиги в соцсети X, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Сыбиги, тот факт, что Эстония впервые за 34 года попросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН, "свидетельствует о беспрецедентном масштабе угроз, которые несет агрессивная Россия для стабильности в Европе".

Реклама:

Прямая речь: "Украина обратилась к председательствующей Республике Корея с запросом принять участие в заседании и представить нашу позицию. Мы поддерживаем дружественную Эстонию в призыве к решительному и объединенному ответу на продолжающуюся дестабилизацию Россией международного мира и безопасности".

Что этому предшествовало: