Украина хочет выступить на заседании Совбеза ООН, созванном Эстонией из-за действий РФ

Олег Павлюк, Ольга КацимонВоскресенье, 21 сентября 2025, 17:28
Украина хочет выступить на заседании Совбеза ООН, созванном Эстонией из-за действий РФ
Фото: МИД Украины

Украина обратилась к Южной Корее, которая председательствует в Совете Безопасности ООН, с просьбой выступить на заседании, созванном Эстонией в связи с нарушением воздушного пространства российскими самолетами.

Источник: пост  министра иностранных дел Андрея Сыбиги в соцсети X, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Сыбиги, тот факт, что Эстония впервые за 34 года попросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН, "свидетельствует о беспрецедентном масштабе угроз, которые несет агрессивная Россия для стабильности в Европе".

Прямая речь: "Украина обратилась к председательствующей Республике Корея с запросом принять участие в заседании и представить нашу позицию. Мы поддерживаем дружественную Эстонию в призыве к решительному и объединенному ответу на продолжающуюся дестабилизацию Россией международного мира и безопасности".

Что этому предшествовало:

  • Совет безопасности ООН 22 сентября соберется на чрезвычайное заседание в связи с нарушением Россией воздушного пространства Эстонии в пятницу.
  • Тогда три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

