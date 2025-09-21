Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ обстріляла Дніпропетровщину дронами, артилерією та авіабомбами: двоє людей поранені

Ольга КацімонНеділя, 21 вересня 2025, 18:40
РФ обстріляла Дніпропетровщину дронами, артилерією та авіабомбами: двоє людей поранені
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Російські війська упродовж неділі обстріляли Дніпропетровщину, застосувавши безпілотники, артилерію та авіабомби. Як наслідок – двоє людей дістали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр, а також Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади.

Реклама:

Внаслідок атаки постраждав 68-річний чоловік, який отримав медичну допомогу й лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено інфраструктуру, чотири приватні будинки, кілька господарських споруд, автомобіль та газогін.

У Синельниківському районі ворог поцілив авіабомбами по Маломихайлівській громаді. Поранено 76-річну жінку. Руйнувань зазнали дитячий садок, гаражі та житлові будинки.

Увечері удари зафіксовані у Дніпровському й Павлоградському районах. Внаслідок атаки дронами горіла суха трава.

РЕКЛАМА:

Що передувало:

Дніпропетровська областьобстрілросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Франція визнала державу Палестина
"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували
У Польщі вирішили депортувати шістьох українців – п’ятеро вже виїхали
Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину: загинула людина, ще 13 – постраждали
У Дніпрі, Павлограді та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
Офіцер, який допоміг "бійциці" ухилитись від служби, погорів ще й на схемі дезертирства
Останні новини
01:46
Експерти закликали світові уряди визначити "червоні лінії" для використання штучного інтелекту
01:27
фотоРосійські війська скинули на Запоріжжя шість авіабомб: вирують пожежі
01:04
Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"
00:17
На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
00:06
футболДембеле став володарем Золотого м’яча-2025
23:56
Поразка Погачара на чемпіонаті світу, чергове золото Евенепула. Підсумки тижня у велоспорті
23:43
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
23:35
Колишня помічниця Байдена отримала від Путіна громадянство РФ
23:27
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
23:18
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Усі новини...
Реклама:
Реклама: