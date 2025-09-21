РФ обстріляла Дніпропетровщину дронами, артилерією та авіабомбами: двоє людей поранені

Російські війська упродовж неділі обстріляли Дніпропетровщину, застосувавши безпілотники, артилерію та авіабомби. Як наслідок – двоє людей дістали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр, а також Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади.

Внаслідок атаки постраждав 68-річний чоловік, який отримав медичну допомогу й лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено інфраструктуру, чотири приватні будинки, кілька господарських споруд, автомобіль та газогін.

У Синельниківському районі ворог поцілив авіабомбами по Маломихайлівській громаді. Поранено 76-річну жінку. Руйнувань зазнали дитячий садок, гаражі та житлові будинки.

Увечері удари зафіксовані у Дніпровському й Павлоградському районах. Внаслідок атаки дронами горіла суха трава.

