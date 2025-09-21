РФ обстреляла Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами: двое людей ранены

Российские войска в течение воскресенья обстреливали Днепропетровскую область, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы. В результате — двое человек получили ранения.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: В Никопольском районе под ударами оказались районный центр, а также Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская и Мировская громады.

В результате атаки пострадал 68-летний мужчина, которому оказана медицинская помощь, он будет восстанавливаться амбулаторно. Повреждены инфраструктура, четыре частных дома, несколько хозяйственных построек, автомобиль и газопровод.

В Синельниковском районе враг нанес удары авиабомбами по Маломихайловской громаде. Ранена 76-летняя женщина. Разрушения получили детский сад, гаражи и жилые дома.

Вечером удары были зафиксированы в Днепровском и Павлоградском районах. В результате атаки дронами загорелась сухая трава.

