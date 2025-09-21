Усі розділи
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"

Катерина ТищенкоНеділя, 21 вересня 2025, 20:57
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку "тижня дипломатії", який має додати світові налаштованості на сильні дії.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни.

Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі – вже завтра. Плануємо також на тижні зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього.

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна розраховує на оперативне затвердження 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти РФ.

Він подякував Європі за санкційний тиск на російський нафтовий флот і торгівлю енергоресурсами.

"Впевнений, має бути хід Сполучених Штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно і що сильні кроки будуть", – наголосив президент.

Зеленський також додав, що "наступний тиждень має зробити ще сильніше і наші дипломатичні позиції, і нашу армію обов'язково".

Що передувало: 20 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час Генеральної асамблеї ООН, яка війдбудеться 21-24 вересня у Нью-Йорку, проведе зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

