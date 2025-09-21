Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке "недели дипломатии", которая должна придать миру настроенности на решительные действия.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Готовимся сейчас к очень напряженной неделе – неделе дипломатии. Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны.

Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН – различные мероприятия, встречи. Уже в графике – почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всех концов света, со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди наших новых партнеров. Первые встречи – уже завтра. Планируем также на неделе встречу с президентом Соединенных Штатов Америки. Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, – саммит действительно глобальный по этому вопросу.

Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия – без силы мир не воцарится".

Детали: Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на оперативное утверждение 19-го пакета санкций Евросоюза против РФ.

Он поблагодарил Европу за санкционное давление на российский нефтяной флот и торговлю энергоресурсами.

"Уверен, должен быть ход Соединенных Штатов. Путин должен верить, что Соединенным Штатам не все равно и что сильные шаги будут", – подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что "следующая неделя должна сделать еще сильнее и наши дипломатические позиции, и нашу армию обязательно".

Что предшествовало: 20 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет 21-24 сентября в Нью-Йорке, проведет встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.