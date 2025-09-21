Усі розділи
У Криму заявили про атаку на санаторій "Форос", там могли бути "важливі гості"

Катерина ТищенкоНеділя, 21 вересня 2025, 23:28
У Криму заявили про атаку на санаторій Форос, там могли бути важливі гості
зайнятий окупантами санаторій "Форос", фото з сайту санаторію

Російський "глава Криму" Сергій Аксьонов у неділю ввечері заявив про атаку БпЛА на санаторій "Форос" в окупованому Криму. За даними соцмереж, там перебували "дуже важливі гості", поруч розташовані чотири державні дачі.

Джерело: Аксьонов у Telegram, телеграм-канал "Кримський вітер", проект Радіо Свобода "Крим.Реалії"

Деталі: Так званий "глава Криму" заявив, що внаслідок атаки БпЛА пошкоджено кілька об'єктів на території санаторію "Форос", є постраждалі і загиблі. Також через падіння уламків збитого безпілотника сталося загоряння сухої трави в районі Ялти.

Як пише "Крим.Реалії", між Форосом і Ялтою розташовані чотири державні дачі. З радянських часів сюди приїжджає політична еліта. Російське видання "Проект" проводило розслідування і з'ясувало, що правитель РФ Володимир Путін зайняв відразу дві державні дачі ‒ шосту і восьму.

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє, що приліт до санаторію "Форос" був близько 19.30.

За словами джерела, "в санаторії перебували дуже важливі гості".

На сайті санаторію зазначено, що 21 вересня ресторан FOROS HALL закритий на спецобслуговування.

Кримбезпілотникиокупація
