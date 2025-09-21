В Крыму заявили об атаке на санаторий "Форос", там могли быть "важные гости"

Российский "глава Крыма" Сергей Аксенов в воскресенье вечером заявил об атаке БпЛА на санаторий "Форос" в оккупированном Крыму. По данным соцсетей, там находились "очень важные гости", рядом располагаются четыре государственные дачи.

Источник: Аксенов в Telegram, телеграм-канал "Крымский ветер", проект Радио Свобода "Крым.Реалии"

Детали: Так называемый "глава Крыма" заявил, что в результате атаки БпЛА повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос", есть пострадавшие и погибшие. Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе Ялты.

Как пишет "Крым реалии", между Форосом и Ялтой расположились четыре государственные дачи. С советских времен сюда приезжает политическая элита. Российское издание "Проект" проводило расследование и выяснило, что правитель РФ Владимир Путин занял сразу две государственные дачи ‒ шестую и восьмую.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает, что прилет по санаторию "Форос" был около 19.30.

По словам источника, "в санатории находились очень важные гости".

На сайте санатория указано, что 21 сентября ресторан FOROS HALL закрыт на спецобслуживание.